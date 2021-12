Syberia: The World Before è stato rinviato all'anno prossimo

Microids ha annunciato di aver rinviato all’ultimo minuto l’uscita di Syberia: The World Before, quarto capitolo della saga ideata dal compianto Benoit Sokal.

Con un messaggio pubblicato sui social nelle scorse ore, il publisher d’Oltralpe ha fatto sapere che la data di lancio è stata spostata al primo trimestre del 2022, in questo modo il team di sviluppo avrà il tempo di rifinire gli ultimi dettagli e garantire che la qualità del prodotto sia all’altezza delle aspettative.

Vi ricordiamo, infine, che Syberia: The World Before uscirà dapprima su PC, per poi approdare successivamente su console.

