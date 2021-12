Everspace 2: la data d'uscita è prevista per il 2023

Everspace 2 è in Accesso Anticipato da ormai quasi un anno (e già allora le nostre impressioni erano molto positive), ma la data di uscita non è esattamente dietro l’angolo. In un messaggio condiviso su Steam, Rockfish Games ha infatti chiarito che la finestra di lancio prevista andrà a cadere nei primi mesi del 2023; nel frattempo c’è ancora tanto lavoro da fare, come dimostrato dalla roadmap aggiornata condivisa dallo studio. La realtà tedesca non ha mancato nemmeno di dare uno sguardo all’anno ormai in via di chiusura con un nuovo trailer.











La nuova roadmap ci permette di dare uno sguardo alle novità che lo studio ha in cantiere per Everspace 2. Particolarmente interessante ci sembra la confermata presenza dei testi in lingua italiana, in arrivo con l’aggiornamento della prossima primavera; lo stesso all’interno del quale arriveranno anche un nuovo caccia spaziale, un rework del sistema di crafting e ovviamente nuove missioni e nuovi equipaggiamenti. Nell’estate del 2022 arriverà il turno del nuovo sistema spaziale Drake, che si è fatto vedere in due intriganti screenshot.

Con il prossimo autunno Rockfish Games prevede di implementare gli Ancient Rifts, cioè la componente endgame del gioco; in queste attività speciali potremo andare a caccia di armi ed equipaggiamenti leggendari. Lo studio ha inoltre chiarito che con il lancio ufficiale di Everspace 2 è quasi sicuro che tutti i salvataggi dell’Accesso Anticipato saranno resettati. Per chiudere, una conferma sulle piattaforme di lancio: se attualmente è disponibile solo su PC, con l’arrivo della versione 1.0 il titolo stellare potrà essere giocato anche su PlayStation, Xbox, Linux e Mac.