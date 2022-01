S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato rinviato a dicembre 2022

Putroppo la notizia era nell’aria, e non ci è voluto molto perché arrivasse la conferma ufficiale: GSC Game World ha da poco annunciato che la data d’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stata rinviata all’8 dicembre 2022. “Questi sette mesi aggiuntivi ci permetteranno di realizzare la nostra visione e raggiungere lo stato del gioco che desideriamo”, si legge nel messaggio degli sviluppatori.

Lo studio ha inoltre sottolineato che S.T.A.L.K.E.R. 2 è il gioco più grande che GSC Game World abbia mai sviluppato, e che la decisione di rinviare l’uscita non è stata facile. Gli sviluppatori promettono, in ogni caso, che i prossimi mesi saranno ricchi di trailer e presentazioni di vario tipo. E per quanto sette mesi siano un lungo periodo di attesa, non dubitiamo che il risultato finale ne beneficerà molto.