Call of Duty: arriva il crossover con L'attacco dei giganti

Non è esattamente il tipo di notizia che ci saremmo aspettati di dare, ma in ogni caso eccoci qui: i creatori di Call of Duty: Vanguard e Warzone hanno di recente annunciato un crossover con la serie anime L’Attacco dei giganti. La collaborazione prenderà il via il 20 gennaio con il Bundle Pacchetto tracciatore: L’attacco dei giganti – Levi Edition, che includerà vari oggetti a tema. Per esempio, potremo vedere l’operatore Daniel Yatsu indossare il distintivo vestiario dell’armata ricognitiva, mettere mano alle iconiche spade usate dai protagonisti dell’anime e celebrare i nostri traguardi con emote speciali.

Oltre a questo crossover, su Call of Duty Vanguard e Warzone arriveranno anche i primi aggiornamenti della Stagione 1. Saranno per esempio introdotte la nuova operatrice Isabella Rosario Dulnuan Reyes e la nuova mitraglietta Welgun. Potete trovare tutte le informazioni in merito nell’annuncio ufficiale. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che di recente Warzone ha conosciuto una vera e propria rivoluzione con l’arrivo della mappa Caldera.