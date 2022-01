Lo strategico di Frost Giant Studios utilizzerà l'Unreal Engine 5

È passato un po’ di tempo da quando Frost Giant Studios ha fatto la sua apparizione, e le cose nel frattempo sembrano procedere bene per la realtà californiana. In un recente post sul suo blog ufficiale, lo studio ha fatto sapere di essere riuscito a raccogliere ben 25 milioni di dollari di finanziamenti per il suo RTS, sottolineando il particolare il ruolo del publisher sudcoreano Kakao Games. Ricordiamo che il team di Frost Giant Studios non è certo composto da novizi alle prime armi: i due fondatori sono infatti Tim Morten e Tim Cambell, rispettivamente Production Director di StarCraft II e Lead Campaign Designer di Warcraft III: The Frozen Throne; oltre a loro, anche fra gli sviluppatori possiamo trovare numerosi volti noti degli RTS Blizzard.

Ulteriori informazioni sul progetto di Frost Giant Studios emergono da una chiacchierata di Tim Morten con IGN. A quanto pare, questo nuovo strategico in tempo reale adotterà l’Unreal Engine 5, segnalando dunque l’intenzione di dare un vero carattere next gen al gioco. Per il resto, i dettagli sono pochi, ma è interessante l’approccio che Frost Giant vuole dare al suo titolo. “Ci stiamo impegnando nel creare un RTS che sia più accessibile a quei giocatori che possono essersi sentiti scoraggiati in passato, e allo stesso tempo includere modalità che possano essere adatte agli esport,” ha dichiarato Tim Morten. Considerato quanto il genere sappia essere ostico nei confronti dei nuovi giocatori, siamo curiosi di vedere cos’ha in mente questo promettente team.