Chernobylite si dirige verso PS5 e Xbox Series X|S, ecco la data di uscita

The Farm 51 e il publisher All In! Games hanno annunciato che Chernobylite sta per approdare anche su PS5 e Xbox Series X|S. Sulle console di nuova generazione, ma forse sarebbe meglio dire di quella corrente, il survival ambientato nella zona di esclusione di Chernobyl potrà contare su diverse migliorie grafiche: tra queste spiccano la presenza del ray tracing in tempo reale e due modalità di visualizzazione.

Su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, il gioco potrà girare in risoluzione dinamica fino a 4K e 30 fps, oppure per chi preferisce un frame rate più alto è possibile sacrificare la risoluzione (1080p) in favore dei 60 fps. La versione per PlayStation 5 supporterà anche i feedback aptici e i trigger adattivi del DualSense. Viene inoltre fatto sapere che i possessori del gioco su PS4 e Xbox One riceveranno gratuitamente l’aggiornamento alle versioni per le console della generazione successiva.

L’uscita di Chernobylite per PS5 e Xbox Series X|S è fissata al prossimo 21 aprile; lo stesso giorno verrà pubblicata anche una versione cosiddetta PC Enhanced che introdurrà anche su computer le migliorie grafiche previste su console. Anche in questo caso l’aggiornamento sarà gratuito.

Condividi con gli amici Inviare