Destiny 2: La Regina dei Sussurri supera un milione di preorder

Mancano ancora venti giorni all’uscita di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, ma sono già numerose le schiere di Guardiani che hanno deciso di non voler aspettare nemmeno un minuto per addentrarsi nel Tronomondo di Savathûn. L’account Twitter ufficiale ha infatti da poco rivelato che la prossima espansione dell’MMOFPS ha superato quota un milione di preorder, mettendola dunque sulla buona strada per diventare l’espansione più preordinata della storia di Destiny 2.

Ricordiamo che La Regina dei Sussurri arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 22 febbraio. Al lancio di questa espansione sarà associata la rimozione di alcuni contenuti introdotti con I Rinnegati. Infine, è di poche ore fa la notizia che Bungie è stata acquisita da Sony.