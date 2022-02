Svelato Mina the Hollower, nuovo videogioco degli autori di Shovel Knight

Yacht Club Games, lo studio indipendente autore dell’ottimo Shovel Knight, ha annunciato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di Mina the Hollower, un action adventure che strizza l’occhio alla saga di The Legend of Zelda con un estetica che richiama i grandi classici del passato.









Gli sviluppatori fanno sapere che i lavori sono ancora in uno stadio poco più che embrionale, pertanto potrebbe volerci un bel po’ di tempo prima che il gioco venga completato. È anche per questo che Yacht Club Games ha dato il via a una campagna di crowdfunding su Kickstarter utile a raccogliere i circa 270 mila dollari necessari a completare lo sviluppo di Mina the Hollower. Nel momento in cui scriviamo queste righe il team ha già raccolto oltre 300 mila euro, superando l’obiettivo fissato, pertanto gli sviluppatori stanno già predisponendo una serie di traguardi aggiuntivi nel caso in cui il progetto dovesse raccogliere ancora più fondi.

Mina the Hollower ci metterà nei pelosissimi panni della piccola protagonista, impegnata a salvare un’isola maledetta dal flagello che l’affligge. Ci ritroveremo a esplorare un mondo interconnesso sfruttando una serie di gadget e potenziamenti da acquisire durante l’avventura, proprio come avviene nei vari videogiochi della serie The Legend of Zelda, avventurandoci in dungeon e combattendo mostri di ogni sorta.

Il gioco sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam, nonché sulle console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.