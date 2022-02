PlayStation: 10 giochi live service in programma entro il 2026

È periodo di chiacchierate con gli azionisti, per i piani alti di molti publisher di videogiochi, e un dettaglio interessante è emerso da quella che ha riguardato Sony. Come rivelato dal noto insider Shinobi602 su Twitter, la casa nipponica ha infatti in programma di pubblicare dieci giochi live service entro il 2026. La notizia non può che far immediatamente pensare alla recente acquisizione di Bungie, che nel campo ha dimostrato, pur con gli occasionali passi falsi, una competenza invidiabile.

Plausibile, dunque, che Sony intenda sfruttare il know-how acquisito con i creatori di Destiny, ma allo stesso tempo i piani per un’espansione della presenza di PlayStation in questo mercato non sono certo nati qualche giorno fa. Ricordiamo infatti che già ad inizio 2021 il publisher aveva annunciato di avere in cantiere un nuovo AAA multiplayer, sviluppato da Firewalk Studios.