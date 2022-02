Scarlet Nexus si aggiorna con una nuova difficoltà e la photo mode

Bandai Namco ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Scarlet Nexus che introduce, tra le diverse novità, la tanto richiesta photo mode e una nuova difficoltà aggiuntiva.

La patch che porta il gioco alla versione 1.07 permette di mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento per entrare in modalità foto: da qui è possibile modificare la visuale spostando liberamente la telecamera, aggiustare la rotazione dell’inquadratura e persino cambiare le espressioni dei personaggi. Sul versante della difficoltà, invece, viene aggiunto il livello “Molto difficile” per chi è alla ricerca di una sfida superiore. Vengono inoltre introdotti nuovi plugin di supporto da equipaggiare e una skin aggiuntiva per l’arma del protagonista.

Scarlet Nexus è stato pubblicato la scorsa estate su PC e console: qui trovate la nostra recensione.

