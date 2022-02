The Wolf Among Us 2 si mostrerà domani in un evento dedicato

La rediviva Telltale Games ha fatto sapere di aver predisposto un evento in streaming interamente dedicato a The Wolf Among Us 2, il secondo capitolo dell’avventura grafica annunciato più di due anni fa ma immediatamente scomparso dai radar.

La trasmissione verrà presentata dal giornalista Geoff Keighley che promette di rivelare alcuni dettagli importanti sul gioco, oltre a diversi retroscena dello sviluppo. L’evento verrà trasmesso a partire dalle 19:00 di domani, mercoledì 9 febbraio.

Speriamo dunque di scoprire qualcosa di più consistente su The Wolf Among Us 2. Nel frattempo vi ricordiamo che Telltale Games sta lavorando anche a un videogioco su The Expanse, la saga di romanzi scritta da Daniel Abraham e Ty Franck trasposta anche sul piccolo schermo. Il videogioco narrerà le vicende di Camina Drummer e vedrà la partecipazione dell’attrice Cara Gee, l’interprete dello stesso personaggio nella serie TV.

