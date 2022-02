Never Alone in uscita su Switch, annunciato il sequel

Duplice annuncio da parte di E-Line Media: da una parte il publisher fa sapere che molto presto Never Alone sarà disponibile su Nintendo Switch, dall’altra ci fa sapere di essere al lavoro su un sequel ufficiale di questo particolare puzzle platform ispirato alle storie dei nativi americani.









Never Alone: Arctic Collection sarà disponibile sulla piccola console Nintendo dal prossimo 24 febbraio, mentre il sequel intitolato provvisoriamente Never Alone 2 è appena entrato in pre-produzione. Gli sviluppatori si avvarrano anche per questo secondo capitolo della collaborazione del Cook Inlet Tribal Council per condividere con il mondo ulteriori storie degli Iñupiaq, il popolo di nativi stanziati in Alaska.