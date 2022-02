Disgaea 6 Complete annunciato per PC, PS4 e PS5

NIS America ha annunciato Disgaea 6 Complete per PC (via Steam) e console PlayStation, dunque in arrivo sia su PS4 che su PS5.









Questa nuova versione del videogioco di ruolo a sfondo tattico targato Nippon Ichi Software includerà tutti i DLC pubblicati fin’ora, più un ulteriore contenuto aggiuntivo di stampo cosmetico.

Disgaea 6 Complete non ha ancora una data di uscita definitiva, tuttavia il publisher fa sapere che verrà pubblicata nel corso della prossima estate.