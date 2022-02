Dragon Age 4 è nel pieno dello sviluppo, la conferma da BioWare

È passato un bel po’ di tempo dall’ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori di Dragon Age 4, per questo BioWare ha voluto assicurare i fan dichiarando che il progetto è nel pieno dello sviluppo.

In un post pubblicato sul blog della compagnia, il general manager Gary McKay ha fatto sapere che l’anno scorso lo studio ha completato il piano di lavoro, per questo ora si sta procedendo materialmente a dare forma alla visione creativa del gioco con lo sviluppo vero e proprio.

Nel frattempo, però, BioWare ha perso un’altra figura di spicco: si tratta di Christian Dailey, uno degli executive producer dello stesso Dragon Age 4. Questi è intervenuto su Twitter per dichiarare di aver lasciato il progetto in buone mani mentre si appresta a scrivere una nuova pagina della sua vita personale e lavorativa.

