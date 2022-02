THQ Nordic acquisisce lo studio tedesco metricminds

THQ Nordic ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di metricminds, uno studio tedesco con base a Francoforte specializzato nella creazione di contenuti animati a supporto di altri progetti videoludici.

In particolare, la realtà teutonica si occupa di realizzare cutscene e trailer, ma lavora anche alle animazioni facciali e al motion capture a contratto. Per esempio, Guerrilla Games si è avvalsa del supporto di metricminds nello sviluppo del recentissimo Horizon Forbidden West e del suo predecessore Zero Dawn, ma anche la stessa THQ Nordic ha già collaborato in passato con lo studio tedesco nei casi di Darksiders III e del remake di Destroy All Humans.

THQ Nordic fa sapere che tutti i 40 dipendenti rimarranno in organico dopo l’acquisizione.

Condividi con gli amici Inviare