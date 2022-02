Dota 2: la nuova patch introduce Primal Beast e rework di Techies

Tempo di cambiamenti, sul campo di battaglia degli Antichi. Arriva infatti su Dota 2 una nuova patch, e la star dello show è sicuramente Primal Beast, nuovo eroe pronto a gettarsi nella mischia. Come suggerisce il nome, questa nuova personalità non va tanto per il sottile: le sue abilità sono infatti basate sul creare quanto più sconquasso possibile fra le file nemiche… e non solo. Ecco la lista completa:

Onslaught: Dopo un breve tempo di caricamento, carica nella direzione prescelta, stordendo alleati e nemici.

Dopo un breve tempo di caricamento, carica nella direzione prescelta, stordendo alleati e nemici. Trample: Si disarma per un breve periodo. Ogni passo compiuto durante questo periodo danneggia i nemici vicini.

Si disarma per un breve periodo. Ogni passo compiuto durante questo periodo danneggia i nemici vicini. Uproar: Aumenta passivamente il suo attacco base. Una volta attivato, ruggisce, rallentando i nemici vicini e guadagnando danno ed armatura.

Aumenta passivamente il suo attacco base. Una volta attivato, ruggisce, rallentando i nemici vicini e guadagnando danno ed armatura. Pulverize: Afferra un eroe nemico, schiantandolo ripetutamente a terra e infliggendo mini-stordimenti ai nemici nell’area circostante.

Ulteriori dettagli sulla Prima Beast possono essere trovati nella pagina dedicata. Non è questa, in ogni caso, l’unica novità della nuova patch di Dota 2. Con l’arrivo del nuovo eroe anche la giungla e i suoi abitanti hanno ricevuto un aggiornamento, e promettono di offrire ora una sfida più seria agli eroi troppo sicuri di sè. È inoltre finalmente arrivato il rework di un eroe di lunga data di Dota 2, e cioè Techies. I tre dinamitardi hanno ora due nuove abilità che dovrebbero renderli maggiormente incentrati sul gioco di squadra, mentre la classica mina di prossimità è ora diventata la loro ultimate. Anche in questo caso, potete trovare tutte le informazioni in merito nella loro pagina, mentre qui trovate tutte le informazioni sulle numerose modifiche apportate dalla patch 7.3.1.