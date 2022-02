Games with Gold: ecco i giochi di marzo 2022

Dopo Sony con i titoli del PlayStation Plus di marzo, ecco che anche Microsoft segue a ruota e svela quali giochi riceveranno gli abbonati a Xbox Live Gold attraverso il programma Games with Gold.









Si parte con il roguelite The Flame in the Flood, disponibile dal 1° al 31 marzo, per poi proseguire con lo sportivo Street Power Soccer, riscattabile dal 16 marzo al 15 aprile. Sul versante dei videogiochi per Xbox 360 (retrocompatibili sia su Xbox One che su Series X|S) ecco che dal 1° al 15 marzo avremo Sacred 2, mentre dal 16 al 31 marzo arriverà SpongeBob’s Truth or Square.