Ghostrunner guida la selezione di marzo del PlayStation Plus

Sony ha svelato i giochi che verranno offerti agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel corso del mese di marzo: tra questi spicca l’ottimo Ghostrunner, l’action in prima persona di One More Level ad ambientazione cyberpunk.

Non è tutto, però, giacché chiunque abbia sottoscritto un abbonamento potrà riscattare anche il videogioco di corse arcade Team Sonic Racing e il sandbox di stampo survival ARK: Survival Evolved. Per finire, Sony ha predisposto anche un piccolo bonus: si tratta di Ghost of Tsushima Legends, il comparto multiplayer dell’action targato Sucker Punch.

Chiudiamo ricordandovi che Ghostrunner sarà disponibile solo in formato PS5, mentre Team Sonic Racing e ARK: Survival Evolved saranno per PS4. Ghost of Tsushima Legends, invece, verrà offerto sia nel formato PS4 che in quello PS5. I prossimo giochi del PlayStation Plus saranno disponibili dal 1° marzo.

