BAFTA rivela i candidati al titolo di Game of the Year 2022

È periodo di premiazioni annuali nel mondo dei videogiochi, e naturalmente non poteva mancare di dire la sua anche la prestigiosa BAFTA. In realtà è ancora presto per sapere chi sono i fortunati vincitori delle svariate categorie, ma nel frattempo sono stati rivelati i candidati all’ambito titolo di Game of the Year 2022. Il perché è presto detto: il vincitore sarà infatti decretato tramite voto popolare, che potrà essere registrato presso un apposito sito.

Per quanto riguarda le nomination, non può che farci piacere che a fianco dei soliti noti (in particolare It Takes Two, che quest’anno sta vincendo di tutto) facciano la loro apparizione anche titoli minori in termini di budget, ma sicuramente non a livello qualitativo o di idee. I sei candidati al titolo di BAFTA Game of the Year 2022 sono:

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

The Forgotten City

Unpacking