Ghostwire: Tokyo, disponibile il prequel gratuito su PlayStation

Tango Gameworks e Bethesda hanno appena pubblicato Ghostwire: Tokyo – Preludio sulle console PlayStation: si tratta di una visual novel gratuita che funge da prequel alle vicende dell’action a tinte horror in uscita tra pochi giorni su PC e PS5.









Grazie a questa visual novel, i giocatori si uniranno all’imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un’insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. I giocatori potranno scegliere come interagire con i colleghi di KK per ricostruire le loro storie. Ghostwire: Tokyo – Prelude è disponibile da oggi su PS4 e PS5, mentre approderà l’8 marzo su PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, Ghostwire: Tokyo uscirà su PC e PS5 il 25 marzo 2022.