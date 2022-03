Grand Mountain Adventure: Wonderlands, ecco un trailer di gameplay

Microids ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Grand Mountain Adventure: Wonderlands, il videogioco incentrato sugli sport invernali dello sviluppatore finlandese Toppluva.









In questo open world dedicato al mondo dello sci e dello snowboard avremo modo di esplorare pendii innevati e superare diverse sfide grazie alla presenza di 12 località sciistiche. Sarà possibile giocare da soli o in compagnia grazie alle varie modalità multiplayer, compresa una modalità locale con supporto a 4 giocatori. È poi presente anche una rilassante modalità Zen dove vengono rimossi sfide, collezionabili e personaggi non giocanti lasciando il giocatore solo con la montagna.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands uscirà su PC via Steam e su Nintendo Switch il 10 marzo.