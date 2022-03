Little Orpheus: uscita rinviata a causa della guerra in Ucraina

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole nella serata di ieri, tuttavia The Chinese Room ha deciso di rinviare l’uscita di Little Orpheus a causa della guerra che sta affliggendo l’Ucraina.

Gli autori di Dear Esther ed Everybody’s Gone to the Rapture hanno precisato che la loro ultima fatica non include riferimenti diretti alla drammatica situazione che si sta consumando in Est Europa, tuttavia alcune tematiche e vari contenuti di Little Orpheus potrebbero turbare l’utenza in un momento storico così delicato. Per questo motivo è stato deciso di rinviare l’uscita di Little Orpheus, che dunque approderà su PC via Steam, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in una data da destinarsi.

Little Orpheus narra le vicende di un cosmonauta inviato con una capsula in un vulcano spento per raggiungere il centro della Terra. Il protagonista, però, è sovietico: con buona probabilità è proprio questo il motivo che ha spinto The Chinese Room a spostare la release del gioco.

Condividi con gli amici Inviare