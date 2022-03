Vampire Survivors: la patch 0.3.0 introduce una nuova area

Continuano i lavori su Vampire Survivors, il gioco che nel giro delle ultime settimane si è tramutato in un vero e proprio fenomeno di popolarità. E l’ultimo aggiornamento è decisamente significativo: con la patch 0.3.0 arriva infatti sul roguelike la nuova area Dairy Plant, completa di nuovi nemici e di meccaniche speciali. In questa zona sarà anche possibile trovare un oggetto che sbloccherà permanentemente la mappa dei vari livelli, accessibile dal menù di pausa; per recuperare questo oggetto vi basterà seguire l’enorme freccia verde a schermo (ma occhio ai pericoli!).

Oltre alla nuova area, la patch include anche vari bilanciamenti ai personaggi e qualche bugfix. Luca “poncle” Galante ne ha anche approfittato per parlare del ritmo dei prossimi aggiornamenti: da questo momento in poi, l’aggiunta di contenuti a Vampire Survivors subirà un leggero rallentamento, passando da frequenza settimanale a bisettimanale. In compenso, si intensificheranno i lavori sull’aspetto tecnico del gioco.