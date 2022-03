Battlefield 2042: DICE parla dei cambiamenti in arrivo alle mappe

DICE ha di recente condiviso un nuovo messaggio dedicato ai lavori in corso per risolvere i vari problemi di Battlefield 2042. In questo intervento, lo studio svedese ha deciso di soffermarsi sulle considerazioni legate alle mappe di gioco e ai problemi relativi al loro design. Come possiamo leggere, sono cinque le aree che hanno bisogno di revisioni di vario tipo:

Navigabilità, cioè come ridurre il tempo necessario per arrivare agli obiettivi e ridurre le sensazione da “Walking Simulator”;

cioè come ridurre il tempo necessario per arrivare agli obiettivi e ridurre le sensazione da “Walking Simulator”; Intensità, cioè cercare di evitare le situazioni troppo caotiche, presenti sopratutto nella modalità Breakthrough, e legate alla presenza di 128 giocatori;

cioè cercare di evitare le situazioni troppo caotiche, presenti sopratutto nella modalità Breakthrough, e legate alla presenza di 128 giocatori; Linee di tiro , cioè il modo in cui le troppe aree aperte privilegiano il combattimento a lunghe distanze. Viene citata in particolare Kaleidoscope, ma anche altre mappe soffrono di questo problema;

, cioè il modo in cui le troppe aree aperte privilegiano il combattimento a lunghe distanze. Viene citata in particolare Kaleidoscope, ma anche altre mappe soffrono di questo problema; Percorsi , cioè la mancanza di sentieri ben definiti che portino da un obiettivo all’altro, aumentando il senso di spaesamento e rendendo più facile trovarsi esposti al fuoco nemico.

, cioè la mancanza di sentieri ben definiti che portino da un obiettivo all’altro, aumentando il senso di spaesamento e rendendo più facile trovarsi esposti al fuoco nemico. Copertura, cioè la sua mancanza sia in termini di aree aperte, come già evidenziato, che per rendere più sicuro il tragitto fra gli obiettivi.

DICE ha evidenziato il modo in cui il team di sviluppo sta sperimentando cambiamenti che dovrebbero rendere più fluida ed entusiasmante l’esperienza di gioco. Come potete vedere dalle immagini in calce a questo articolo, ci saranno spostamenti degli obiettivi e altre modifiche simili. Naturalmente, questo genere di lavori richiede il suo tempo, quindi i cambiamenti non arriveranno contemporaneamente su tutte le mappe. Queste nuove riflessioni torneranno però utili a DICE nella creazione delle nuove mappe in arrivo su Battlefield 2042 nel corso delle prossime stagioni.