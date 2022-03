The House of the Dead: Remake si prepara ad arrivare su Switch

Siete appassionati degli sparatutto su rotaie vecchio stile? In tal caso vi farà sicuramente piacere sapere che un classico degli arcade sta per tornare su Nintendo Switch. Forever Entertainment ha infatti da poco annunciato che The House of the Dead: Remake uscirà sulla console ibrida il 7 aprile, mentre i preordini prenderanno il via il 31 marzo. C’è anche un trailer che mette in mostra la qualità del lavoro fatto dalla casa polacca.









Oltre a una ricostruzione fedele all’originale, del quale mantiene anche i finali multipli, The House of the Dead: Remake includerà una nuova modalità di gioco, la modalità fotografia, il supporto ai controlli giroscopici e al multiplayer locale per due giocatori.Lo studio ha in lavorazione un remake anche del secondo capitolo della serie, a proposito del quale altri dettagli verranno condivisi prossimamente.