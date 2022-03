Star Wars: Eclipse potrebbe non uscire prima del 2027

Se il trailer di Star Wars: Eclipse mostrato durante gli ultimi The Game Awards avrà sicuramente suscitato l’interesse dei fan dell’universo creato da George Lucas, sembra che però prima di vederlo completato ci potrebbe volere molto tempo: fino al 2027, forse. A suggerirlo è il giornalista Tom Henderson, che citando fonti interne a Quantic Dream spiega come il trailer sia stato volutamente mostrato in una fase molto avanzata dei lavori, così da attirare l’interesse di nuove leve. A dispetto di questo, sembra che lo studio di David Cage stia avendo difficoltà ad assumere, come dimostrato dalle oltre 60 posizioni aperte ormai da svariate settimane. Una possibile spiegazione per questo potrebbero essere le numerose controversie che hanno circondato proprio il capo di Quantic Dream.

Pare inoltre che, mettendo in mostra così presto Star Wars: Eclipse, lo studio francese intendesse anche attirare potenziali compratori. Non è certo un mistero che gli ultimi due anni abbiano visto un notevole aumento del numero di studi di piccole e medie dimensioni assorbiti da entità più grandi, senza ovviamente dimenticarsi di quegli accordi capaci di scuotere l’industria. Si tratta di voci, naturalmente, ma che se confermate farebbero capire come la scelta di diventare autonomi non abbia funzionato del tutto per Quantic Dream.