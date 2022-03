Death Stranding: arriva la possibilità di affrontare nuovamente i boss

È da poco arrivato su Death Stranding: Director’s Cut l’aggiornamento New Facilities, che introduce varie nuove funzionalità al gioco di Kojima Productions. La più significativa è sicuramente la possibilità di affrontare nuovamente i boss della storia, accessibile dalla stanza di Sam Porter Bridges. Dopo questa patch sarà inoltre disponibile una nuova arma, la Maser Gun, capace di stordire i nemici, nonché nuovi percorsi che ci permetteranno di mettera alla prova la nostra abilità in varie situazioni simulate.









Sempre con questo aggiornamento verranno introdotte anche le classifiche online per le varie sfide. Preferite il relax alla competizione? Nessun problema: New Frontiers aggiungerà anche altre otto tracce musicali accessibili dalla stanza privata del protagonista. Ricordiamo che Death Stranding: Director’s Cut è attualmente disponibile solo su PS5, e che la sua uscita su PC è prevista per la fine di marzo.