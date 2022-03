Midnight Ghost Hunt arriverà in Accesso Anticipato questa primavera

Coffee Stain Publishing ha di recente pubblicato un nuovo trailer per Midnight Ghost Hunt, particolare gioco che vede due squadre asimmetriche da quattro giocatori affrontarsi. Il video, oltre a spiegare le meccaniche di questa caccia ai fantasmi, ha anche rivelato che il titolo sviluppato da Vaulted Sky Games arriverà in Accesso Anticipato su Steam nel corso della primavera 2022.









Come accennato, in Midnight Ghost Hunt i giocatori saranno divisi in due squadre da quattro componenti. La prima costituirà i cacciatori di fantasmi, che avranno a disposizione vari gadget tramite cui scovare e catturare le loro ectoplasmiche nemesi. Gli altri quattro interpreteranno i fantasmi, anche loro dotati di poteri speciali, il cui compito sarà quello di nascondersi fino allo scoccare della mezzanotte. A quel punto le carte in tavola cambieranno: arriverà infatti il turno dei fantasmi di darsi alla caccia dei comuni mortali, che potranno salvarsi solo se ben coordinati.