Elden Ring: uno speedrunner ha completato il gioco in meno di 30 minuti

Sono passati ormai una ventina di giorni dall’uscita di Elden Ring, ma data l’enorme mole del mondo creato da From Software non dubitiamo che molti giocatori non siano ancora arrivati ai titoli di coda. L’esplorazione dell’Interregno e dei suoi segreti richiederà ai più svariate decine di ore, ma sappiate che invece c’è chi trova la vera sfida nel completare il gioco più rapidamente possibile. È il caso di Distortion2, noto speedrunner dei giochi From Software, che di recente ha segnato un nuovo record arrivando alla fine di Elden Ring in appena trenti minuti.

Naturalmente, questo ha richiesto l’utilizzo di alcune meccaniche nascoste del gioco e di alcuni glitch che permettono di saltare interamente alcune aree o boss, ma si tratta comunque di un risultato notevole. Vi lasciamo dunque alla speedrun in questione, ma se non avete ancora completato il vostro viaggio per diventare Lord Ancestrale sappiate che il video include spoiler delle fasi finali.