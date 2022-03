The King of Fighters XV: in arrivo Omega Rugal come DLC gratuito

Nel corso della terza edizione del Japan Fighting Game Developers Roundtable, SNK ha presentato una novità interessante per il suo The King of Fighters XV, anche se non dubitiamo che ai fan di lunga data susciterà ricordi terribili. Il 14 aprile un DLC gratuito introdurrà infatti Omega Rugal, tradizionale cattivo della serie: faceva già le veci di boss finale nel primo King of Fighters e si sarebbe ripresentato in questo ruolo anche in seguito.









A quanto pare, SNK è ben consapevole dalla reputazione che precede Omega Rugal, e ha dunque deciso che il DLC includerà anche una speciale modalità Boss Challenge, che ci vedrà affrontare il nuovo arrivato di The King of Fighters XV, forte di un’IA programmata per essere più assassina possibile. Preparatevi a subire Genocide Cutter a volontà.