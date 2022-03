DNF Duel: la data d'uscita è prevista per fine giugno

Oltre ad aver presentato Testament e ad aver annunciato che Guilty Gear Strive avrà un secondo Season Pass, nel corso delle ultime ore Arc System Works ha avuto novità interessanti anche per DNF Duel. Prima di tutto, la data di uscita di questo nuovo picchiaduro ispirato a Dungeon Fighter Online, che come rivelato dall’ultimo trailer pubblicato è prevista per il prossimo 28 giugno, su PC, PS4 e PS5.









Oltre alla data d’uscita, il video include anche un teaser del Mechanic, il prossimo personaggio che andrà ad aggiungersi al roster e che non dubitiamo verrà presentato più nel dettaglio nei prossimi giorni. Buone notizie anche per i giocatori più competitivi: DNF Duel farà infatti parte dell’Arc World Tour assieme a Guilty Gear Strive.