The Ascent arriva su PS4 e PS5

Dopo essere arrivato su PC e console Xbox a luglio dell’anno scorso, lo sparatutto isometrico The Ascent approderà nel corso della giornata di oggi anche su PS4 e PS5. In un recente post pubblicato sul PlayStation Blog, il team di sviluppo Neon Giant ha voluto parlare nel dettaglio del lavoro fatto per quanto riguarda l’integrazione del DualSense. L’altoparlante del controller PS5 ci aiuterà a recepire vitali informazioni nel corso del combattimento, come per esempio il suono dei pacchetti salute lasciati cadere dai nostri nemici, e nei momenti più pacifici trasmetterà la rilassante e vellutata propaganda aziendale.

Non mancherà naturalmente anche l’implementazione del feedback aptico, con il DualSense che restituirà sensazioni diverse a seconda dei nostri movimenti, che siano agili schivate, corse fra i proiettili o la salda sicurezza di un muro dietro cui ripararsi. Su PS5, The Ascent supporterà anche la risoluzione 4K e i 60 frame al secondo.