Heart Machine si prepara a un grosso annuncio

Novità in arrivo, per gli appassionati dei giochi di Heart Machine. Lo studio ha infatti reso noto che il 31 marzo, in occasione del sesto anniversario di Hyper Light Drifter, rivelerà qualcosa di gross. L’orario previsto per questo annuncio sono le 19:00 sul canale Twitch di G4TV e su quello YouTube di Xplay, in occasione di una celebrazione di un’ora dedicata al loro action isometrico. Non è ancora detto sapere se ciò che intende svelare Heart Machine sarà un Hyper Light Drifter 2, ma di sicuro noi ci speriamo tantissimo.

