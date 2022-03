Don't Starve Together: Klei rivela la data d'uscita su Nintendo Switch

Tramite un messaggio sul suo forum ufficiale, Klei Entertainment ha annunciato che Don’t Starve Together arriverà su Nintendo Switch il 12 aprile. In aggiunta, lo studio ha anche presentato la nuova funzionalità Shared Unlocks che, in soldoni, ci permetterà di mantenere quanto abbiamo sbloccato fra una piattaforma e l’altra tramite il nostro Klei Account. L’implementazione di questa funzionalità è prevista per il lancio su Nintendo Switch, e oltre alla versione per console Nintendo supporterà anche quelle PC e Xbox. Klei Entertainment ha spiegato che desidera includere anche la versione PS4, ma “i requisiti per far funzionare il tutto su PlayStation sono più di quanto possa gestire uno studio delle nostre dimensioni”, non escludendo però una futura implementazione degli Shared Unlocks anche su piattaforme Sony.

Klei ha inoltre accennato a una possibile introduzione del crossplay su Don’t Starve Together, che per ora è in “forse”. Lo studio ha infatti spiegato che questa funzione richiede molto lavoro, più di quello che potrebbero gestire; ma, con il progredire della tecnologia, resta comunque qualcosa che sperano di poter un giorno includere nel loro gioco.