Warhammer 40,000: Darktide, la data di uscita è prevista per settembre

A quanto pare, la finestra di lancio di Warhammer 40,000: Darktide che Fatshark aveva comunicato la scorsa estate si è rivelata troppo ottimistica. Tramite un breve teaser, lo studio ha infatti da poco comunicato la nuova data d’uscita del suo sparatutto cooperativo, prevista per il 13 settembre 2022. Una data più lontana del previsto e che non mancherà di suscitare delusione, ma non dubitiamo che il risultato finale beneficierà del tempo aggiuntivo in cantiere.









Ricordiamo che Warhammer 40,000: Darktide ci mette nei panni di quattro agenti dell’Inquisizione, impegnati a liberare le viscere di una città alveare dai cultisti del Caos che vi si annidano, in una storia che può contare sulla scrittura del famoso autore Dan Abnett. Il gioco è attualmente previsto solo per PC e Xbox Series X|S. Fatshark ha inoltre fatto sapere che nel corso delle prossime settimane rivelerà ulteriori informazioni sul suo titolo.