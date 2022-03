Dead Cells: disponibile l'aggiornamento Break the Bank

Diciamoci la verità, non sono tanti i giochi che possono vantare un supporto post lancio paragonabile a quello ricevuto da Dead Cells. Nel corso delle ultime ore, Motion Twin ha pubblicato l’aggiornamento gratuito Break the Bank, che introduce un’ambientazione completamente nuova, tre nuovi nemici, tre nuovi armi e tre nuove mutazioni. Il tutto naturalmente a tema oro.









Per accedere alla Bank, il nuovo bioma introdotto, dovremo aver raggiunto almeno una volta la Hand of the King; se già l’avete incontrata, il livello sarà già sbloccato. Per accedervi, dovremo interagire con un enorme forziere dorato che incontreremo una sola volta a sessione, quindi se deciderete di ignorarlo per quella volta non potrete visitare l’aurea riserva. La Bank andrà a sostituire i biomi successivi rispetto a quello in cui abbiamo trovato il forziere dorato, e riproporrà i nemici tipici di questi biomi più tre aggiuntivi (occhio alle vostre tasche).

A margine della presentazione dell’aggiornamento Break the Bank, Motion Twin ha anche espresso la sua riconoscenza per il continuo supporto dei fan, e dichiarato che Dead Cells riceverà DLC e aggiornamenti gratuiti come minimo per un altro anno.