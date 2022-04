Ninja Blade di From Software è stato rimosso da Steam

Non dubitiamo che molti di voi non lo avranno mai sentito nominare prima, ma resta il fatto che un pezzo della storia di From Software, e cioè Ninja Blade, è di recente stato rimosso da Steam. Certo, il gioco in questione non sarà forse stato uno dei capitoli più fulgidi della storia dello studio di Hidetaka Miyazaki, sopratutto visto il suo uso ossessivo delle QTE, ma non sono tanti i giochi che ci permettono di usare un missile come fosse una tavola da surf, quindi è comunque un peccato.

La pagina Steam del gioco non riporta nessuna motivazione, specificando solo che Ninja Blade è stato rimosso su richiesta del publisher. Le recensioni negative più recenti però parlano di problemi di compatibilità di vario tipo, quindi è possibile che piuttosto di intervenire il publisher abbia preferito cessare le vendite del titolo. Anche alla luce di una sua resa commerciale non particolarmente significativa, ci viene da pensare.