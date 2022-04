Dungeons of Aether è un nuovo dungeon crawler a turni

Nel corso del suo Rivals Direct, Dan Fornace non ha rivelato solo Rivals 2 ma anche Dungeons of Aether, titolo che si allontana dalla formula picchiaduro per passare a quella da dungeon crawler con il combattimento a turni. Il gioco sarà naturalmente ambientato nello stesso universo narrativo del picchiaduro, anche se completamente nuovi sono i quattro protagonisti: Fleet, Artemis, Slade e Hamir. C’è anche un trailer che mette in mostra l’ottimo stile artistico e qualche intrigante passaggio di gameplay.









Dungeons of Aether includerà anche meccaniche roguelite. Partendo dalla città di Julesvale, ci addentreremo nelle caverne che percorrono il suo sottosuolo; dopo ogni spedizione, potremo tornare in città, potenziare i nostri protagonisti e tornare all’avventura. L’uscita del gioco è attualmente prevista per il 25 ottobre su Steam.