New World: prende il via il free weekend su Steam

Se siete incuriositi da New World ma non siete ancora sicuri se il gioco valga l’investimento monetario, buone notizie per voi: l’MMORPG di Amazon Games ha da poco dato il via a un free weekend su Steam. Questo periodo di prova gratuita durerà fino all’11 aprile alle ore 19:00. Come chiarito dagli sviluppatori, tutti i progressi che otterrete in questo periodo saranno salvati e, nel caso doveste decidere di procedere con l’acquisto, potrete tranquillamente riprendere da dove eravate giunti; in aggiunta, per venirvi incontro fino al 18 aprile le versioni Standard e Deluxe del gioco saranno scontate del 40% (23,99€ e 29,99€, rispettivamente), sia su Steam che su Amazon.

Non troppo tempo fa, New World ha ricevuto l’aggiornamento gratuito Heart of Madness, che ha esteso la linea narrativa, visto l’arrivo della categoria di armi Blunderbuss e implementato nuove attività endgame. Naturalmente, tutto questo contenuto sarà disponibile come parte del free weekend.