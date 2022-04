Orcs Must Die! 3: disponibile il DLC Tipping the Scales

Avte già spolpato tutto il contenuto di Orcs Must Die! 3, e siete convinti di essere maestri dell’arte del piazzare trappole di ogni tipo? In tal caso sappiate che il DLC Tipping the Scales è qui per mettervi alla prova, introducendo la nuova razza dei Tuatara. Particolarità di questi lucertoloni è che sono in grado di ignorare il danno subito al di sopra di una certa soglia, il che indubbiamente vi porterà a dover riflettere bene su quali trappole includere nel vostro arsenale.









Oltre alla nuova razza, al modico prezzo di 6,59€ Tipping the Scales include cinque nuovi scenari (fra cui un War Scenario), una nuova arma (la Gatling Gun che possiamo vedere in azione nel trailer qui sopra), una nuova trappola, un nuovo accessorio e vari oggetti cosmetici. Naturalmente, tutte le nuove mappe saranno aggiunte anche alle modalità Endless e Scramble. Ricordiamo che Orcs Must Die! 3 è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.