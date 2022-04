Bugsnax arriverà su PC e Xbox a fine aprile, sarà su Game Pass

Dopo essere stato uno dei titoli di lancio della lineup PS5 e non essersi fatto perdere nemmeno la PS4, Bugsnax ha infine anche una data d’uscita ufficiale per le sue versioni PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il bizzarro titolo di Young Horses, descritto dal suo Creative Director come “una commedia dell’assurdo con della narrativa da genere giallo e un po’ di body horror”, arriverà su queste piattaforme il 28 aprile. A partire dallo stesso giorno, il titolo sarà anche parte dell’offerta Xbox Game Pass.

Il 28 aprile segna inoltre il lancio dell’aggiornamento gratuito The Isle of Bigsnax, che ci vedrà esplorare un’isola misteriosamente emersa dalle profondità marine e popolata da Bugsnax di dimensioni ciclopiche. In totale, Young Horses prevede che questa nuova aree aggiungerà tre ore di contenuto; l’aggiornamento includerà anche vari miglioramenti all’esperienza di gioco e qualche segreto minore sparso qui e lì.