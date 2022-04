Steelrising rinviato a settembre, ecco un nuovo video di gameplay

Steelrising non verrà pubblicato a giugno come inizialmente previsto, invece gli sviluppatori di Spiders hanno fatto sapere che l’uscita è stata rinviata all’8 settembre prossimo. Non è tutto, però, dal momento che il team francese ha confezionato un lungo video che mostra per la prima volta il gameplay di Steelrising.









Grazie al filmato possiamo notare come gli sviluppatori si siano ispirati alle opere di FromSoftware per realizzare questo action RPG di stampo soulslike ambientato in una versione alternativa della rivoluzione francese. In questa realtà, infatti, la rivolta popolare è stata soppressa da Luigi XVI grazie all’impiego del suo esercito di automi meccanici. Spetterà ad Aegis, un automa che combatte dalla parte dei rivoluzionari, cercare di contrastare l’esercito del re e cambiare il corso della storia.

Steelrising, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.