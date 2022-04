Eiyuden Chronicle: Rising, annunciata la data d'uscita

505 Games, Rabbit & Bear Studios e NatsumeAtari hanno da poco annunciato la data d’uscita di Eiyuden Chronicle: Rising, che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 10 maggio, al prezzo di 14,99€; sarà anche parte dell’offerta Xbox Game Pass per PC e console fin dal day one. Ricordiamo che l’action RPG Eiyuden Chronicle: Rising farà da prequel per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, e ci vedrà impegnati ad esplorare le rovine runiche apparse sotto la città di Neveah Nuova in seguito a un terremoto.

Nei panni dei protagonisti CJ, Garoo e Isha, ciascuno con il suo stile di combattimento, ci metteremo alla ricerca della Lente Runica, combattendo schiere di nemici ed i temibili boss che proteggono queste rovine. Alcuni degli oggetti che otterremo potranno essere trasferiti in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la cui uscita è prevista per il 2023.