Vicarious Visions diventa ufficialmente uno studio di Blizzard Entertainment

Sapevamo già da tempo che Vicarious Visions sarebbe diventato uno studio di Blizzard Entertainment, perdendo così il suo nome e quel minimo di indipendenza rimastagli dopo l’acquisto da parte di Activision, ora però il processo si è concluso, come fatto sapere dai diretti interessati via Twitter.

Gli ormai ex Vicarius Visions fanno sapere che i dipendenti rimarranno nella sede di Albany, nello stato di New York, ma questi si dedicheranno interamente allo sviluppo di videogiochi targati Blizzard.

Nel recente passato lo studio aveva già collaborato con Blizzard, in particolare aveva lavorato a Diablo 2: Resurrected, ma ricordiamo che Vicarious Visions ha anche sviluppato, tra i titoli più recenti, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

