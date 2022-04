The House of the Dead: Remake uscirà anche su PC, PS4, Xbox e Stadia

Dopo varie voci in merito, arriva la conferma di un lancio di House of the Dead: Remake anche su altre piattaforme, oltre che su Nintendo Switch. Tramite un comunicato ufficiale, Forever Entertainment ha fatto sapere che la riedizione del classico arcade sarà presto disponibile anche su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One e Google Stadia; la data di uscita è prevista per il 28 aprile, a un prezzo di 24,99€ (identico a quello che possiamo trovare sul Nintendo eShop).

Proprio la versione per Switch è stata soggetto di un’approfondita prova da parte di Daniele Cucchiarielli, che se da un lato ha sottolineato come House of the Dead: Remake mantenga intatto tutto lo spirito dell’originale, dall’altro ha evidenziato antipatici problemi con i controlli. Non dubitiamo che gli sviluppatori siano al lavoro per risolverli, in ogni caso.