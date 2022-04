It Takes Two: Amazon e Dwayne "The Rock" Johnson produrranno il film

Che It Takes Two stesse per fare il passo verso il grande schermo (ma anche verso quello televisivo) non è certo una novità, ma ora veniamo a sapere che il film ispirato al videogioco di Hazelight sta per entrare in lavorazione presso Amazon Studios.

Lo scopriamo grazie alle indiscrezioni stampa riportate da Variety, sulle cui colonne leggiamo che il colosso dell’e-commerce ha preso in carico lo sviluppo del progetto, che verrà prodotto assieme a dj2 Entertainment e Seven Bucks Productions, la casa di produzione di Dwayne Johnson. Stando ai rumor, “The Rock” dovrebbe avere un ruolo attivo nella lavorazione del film, assieme ai soci Dany Garcia e Hiram Garcia. Al momento non è chiaro se Johnson reciterà una parte nella pellicola, ma in queste fasi iniziali del progetto tale possibilità non viene esclusa.

Ricordiamo che il film di It Takes Two verrà scritto da Pat Casey e Josh Miller, autori delle sceneggiature dei due film di Sonic.

