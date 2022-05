Milan Games Week & Cartoomics 2022: al via la vendita dei biglietti

Partirà questa sera alle 18:00 la vendita dei biglietti dell’edizione 2022 di Milan Games Week & Cartoomics, la consueta kermesse meneghina che si terrà a Fiera Milano Rho dal 25 al 27 novembre prossimi.

Anche quest’anno il più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture si fonde con la manifestazione che da anni celebra il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento.

I biglietti saranno in vendita sul sito della Milan Games Week con diverse opzioni su misura in base alle esigenze di ogni fan. Con l’edizione 2022, infatti, nascono tre nuove tipologie di ticket: il Supergamer (€ 45,00), l’Ultrapop (€ 45,00) e il VIP (€ 99,00). Tutte e tre le categorie offrono la possibilità di saltare la coda all’ingresso, ma non è tutto: includono anche l’entrata anticipata, grande novità di quest’anno che permette l’ingresso un’ora prima dell’apertura ufficiale della kermesse. In più, tutte e tre le tipologie premium comprendono alcuni gadget esclusivi come locandine autografate e bag in edizione limitata per quanto riguarda il biglietto Ultrapop, e T-shirt limited edition esclusive per il biglietto Supergamer. Quest’ultimo permetterà anche di saltare la coda nella Gaming Zone powered by GameStop. Solo con il biglietto VIP, però, si avrà anche un accesso privilegiato all’Arena Esports e la possibilità di entrare nella VIP Lounge, un esclusivo punto di ritrovo nel backstage del palco centrale, con food&drink inclusi e il contatto diretto con tutte le celebrity che si alterneranno sul Main Stage.

Per quanto riguarda la versione tradizionale del ticket: il biglietto intero è disponibile al prezzo di € 21,00, ma solo i primi 10.000 acquirenti potranno accaparrarselo a queste condizioni. Una volta esaurita la prima tranche, scatterà la tariffa successiva. La stessa meccanica vale anche per l’abbonamento di 3 giorni: il prezzo dell’ingresso per questo pacchetto sarà € 50,00, ma solo per i primi 2.000 che lo acquisteranno. Il ticket ridotto invece, per i bambini dai 6 ai 10 anni, resta fisso a € 12,00.

