Furi si espande con il DLC Onnamusha in uscita a breve

Dopo aver pubblicato Haven sul finire del 2020, i ragazzi di The Game Bakers tornano a sfornare contenuti aggiuntivi per Furi con Onnamusha, un nuovo DLC in uscita a breve su PC e console.









Onnamusha introduce un nuovo personaggio giocabile che può essere utilizzato in tutta l’avventura principale e nelle modalità di gioco alternative. Il Cavaliere Onnamusha può alternare due diversi stili di combattimento: uno più veloce che infligge pochi danni ai nemici, e un altro decisamente più lento ma ben più incisivo sul fronte del danno inflitto.

Furi Onnamusha sarà disponibile dal 17 maggio su PC (via Steam), PS4, PS5 e Switch e verrà venduto al prezzo di € 6,99.