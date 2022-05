Trek to Yomi: ecco un trailer in live action in stile Kurosawa

Devolver Digital ha confezionato un nuovo trailer di Trek to Yomi che omaggia la cinematografia di Akira Kurosawa, il leggendario regista giapponese autore tra gli altri de I Sette Samurai, Kagemusha e Ran.









Il filmato realizzato in live action riprende le tematiche del videogioco sviluppato da Leonard Menchiari e Flying Wild Hog, anch’esso ispirato alla cinematografia di Kurosawa. Trek to Yomi vede il giocatore prendere il controllo di Hiroki, un giovane samurai che si trova dinanzi a un’immane tragedia.

Il videogioco targato Devolver Digital è già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.