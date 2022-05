In sviluppo un videogioco di ruolo su licenza WWE

A pochi mesi dall’uscita di WWE 2K22, la principale federazione americana di wrestling ha fatto sapere che è in sviluppo un nuovo videogioco di ruolo su licenza.

La notizia è trapelata durante la presentazione dei risultati finanziari della federazione. In quell’occasione, la chief brand officier Stephanie McMahon ha fatto sapere che la compagnia ha stretto un accordo per la realizzazione di un RPG basato proprio sulla licenza WWE. Non si conoscono ulteriori dettagli, ma la stessa McMahon ha confermato che questo videogioco sarà prodotto da 2K Games. La brutta notizia? Molto probabilmente sarà un prodotto per dispositivi mobili.

L’annuncio ufficiale non dovrebbe farsi attendere a lungo, pertanto non ci resta che aspettare di saperne di più e sperare che questo videogioco di ruolo arrivi su PC e console.

